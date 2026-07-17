鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-17 20:27

台股今 (17) 日出現史詩級股災，大盤終場狂瀉 2,953.71 點，改寫史上單日最大跌點紀錄，收在當日最低點 42,671.27 點，失守季線關卡，外資瘋狂大砍 1890 億元破紀錄。對此，金管會證期局表示，目前「整戶擔保維持率」維持在逾 183%，企業獲利基本面仍穩健；至於是否考慮祭出救市措施，證期局並未回應，僅強調會持續關注股市波動，已請證交所及櫃買中心密切注意國際金融市場後續變化。

台股今天上演大逃殺，上市單日市值就慘烈蒸發 9.6 兆元，尤其權值股淪為殺盤重心，市場信心全面潰散。晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 重挫 180 元、跌幅 7.29%，收在 2,290 元；聯電、國巨、南亞等指標大廠更是被直接打入跌停板；高價權值股聯發科、台達電亦表現慘淡，雙雙狂跌逼近 9%。

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根據盤後統計，外資 (含陸資) 今日再度創下驚人紀錄，單日瘋狂賣超高達 1,890.39 億元，刷新台股史上最大賣超金額紀錄。台股血流成河，市場期盼主管機關祭出「平盤下禁止放空」等限空措施的呼聲四起。

針對市場劇烈波動，證期局表示，今日台股大跌主要是反映國際情勢，並非國內經濟結構出現問題。觀察亞洲主要股市同時段 (截至下午 13:30) 表現，除了南韓股市休市外全盤皆墨，其中日本股市重挫 5.28% 跌勢最猛，香港恆生與上海綜合指數分別下跌 2.54% 及 2.42%，新加坡則微跌 0.77%。台灣股市則以 6.47% 的跌幅居亞股之冠。

證期局指出，截至 7 月 16 日止，台股信用交易之「整戶擔保維持率」仍維持在 183.71%，遠高於 130% 的斷頭追繳門檻，有相當的緩衝空間。此外，昨日借券賣出占市場成交值比率則為 3.37%。金管會將持續關注股市波動情形，並請證交所及櫃買中心密切注意國際金融市場變化情形。