鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-21 17:34

駿吉 - KY(1591-TW) 在完成重新申報 2026 年第一季財報後，並經櫃買中心公告駿吉 - KY 普通股自明 (22) 日起恢復正常交易，同時恢復融資融券。駿吉 - KY 在 2026 年 1-6 月營收 2.53 億元，年增 4.17 倍，不但持續精進營運，，公司並表示將加快轉型半導體設備。

駿吉-KY 董事長胡德立。(鉅亨網記者張欽發攝)

駿吉 - KY 公布最新的財報顯示，2026 年第一季營收 1.32 億元，毛利率 31.69%，稅後虧損 4482 萬元，每股虧損 1.18 元，主要是認列上海子公司 4218 萬元預期信用減損，屬於認列設備銷售未收貨款。駿吉 - KY 指出，這筆金額客戶已安排付款計劃，將有機會在下半年回沖。

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駿吉 - KY 董事長胡德立表示，目前正與多家設備與材料夥伴推進未來合作，預期整體產能與營運規模可望穩步提升，將導入三合一晶圓探針測試機、多焦點晶圓雷射切割設備、高景深曝光機，以及記憶體核心基板等關鍵材料。