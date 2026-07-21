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晟德加碼5.5億元投資引正基因 聯手順藥聚焦中樞神經領域

鉅亨網記者劉玟妤 台北

晟德 (4123-TW) 加碼 5.5 億元投資引正基因 (GenEditBio)，成為引正基因第二大法人股東。為放大投資綜效，規劃由旗下順藥 (6535-TW) 擴大與引正基因的合作，探索與開發中樞神經領域的創新療法。 

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晟德加碼5.5億元投資引正基因，聯手順藥聚焦中樞神經領域。(圖：shutterstock)

晟德指出，為放大投資綜效，規劃由旗下新藥開發子公司順藥，擴大與引正基因合作，未來將結合引正基因的基因編輯平台，以及順藥在中樞神經系統 (CNS) 疾病領域的研發與臨床經驗，共同探索與開發中樞神經領域的創新療法。 


晟德說明，引正基因自主研發的蛋白遞送載體 (PDV) 與脂質奈米顆粒 (LNP) 高效遞送技術平台，提升藥物有效性，並透過基於 CRISPR/Cas 系統的新一代基因編輯工具，強化體內細胞基因工程的精準度。 

晟德進一步提到，引正基因進度最快的關鍵產品「GEB-101」，利用其基因編輯技術，挑戰眼科罕見疾病 TGFBI 相關的角膜失養症。目前已取得美國 FDA 和中國 NMPA 的臨床試驗申請 (IND) 核准，預計今年下半年啟動中美兩地多中心的臨床一期試驗。 


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晟德順藥引正基因基因編輯生技

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