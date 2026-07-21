鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-21 20:39

由電電公會舉行的「TEEMA 科學園區招商大會」於今 (21) 日登場，由公會理事長劉揚偉主持，首場招商論壇由墨西哥首度登場。電電公會表示，墨西哥憑藉連結北美市場的區位優勢、美墨加協定 (USMCA) 制度條件，及 AI、電動車、智慧城市與電子製造等產業快速發展，成為 TEEMA 海外科學園區的優先推動據點。

TEEMA招商由墨西哥打頭陣，電電公會：墨國擁北美市場、美墨加協定優勢。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

今年招商大會由墨西哥駐台商務簽證文件暨文化辦事處代理處長 Francisco、花旗 (台灣) 銀行董事長張聖心，以及產官學研代表共同出席。電電公會表示，過去半年來，TEEMA 團隊多次赴墨西哥實地考察，並與當地州政府、園區開發商、金融機構及產業夥伴深入交流，逐步完成園區規劃與招商準備。

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說明會中，電電公會也向會員企業介紹整體規劃及投資環境，並同步啟動招商作業。本次招商說明會分別安排「墨西哥整體經濟展望」、「墨西哥經營環境與在地文化」、「墨西哥金融環境與融資架構」、「投資墨西哥稅務及優惠政策」等專題，由花旗、資誠聯合會計師事務所及產業專家分享第一手市場資訊，協助企業全面掌握赴墨投資環境及實務操作，降低海外布局風險，提升投資效率。

公會秘書長林全能除了介紹 TEEMA 科學園區規劃，也強調未來園區將依「AI 賦能、ESG 永續、智慧管理」為核心理念，以科學園區 3.0 推進，園區以智慧化為核心，建立包括生產製造、公共設施、生活機能、智慧設施區，提供多元價值，園區聚焦 AI 資料中心、電動車及智慧城市等重點領域，將打造台灣海外布局的一站式平台。