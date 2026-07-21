〈台幣〉股匯不同調 再爆巨量重貶9.7分至32.345元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-21 17:30

台北匯市今 (21) 日升貶互見，不同於台股強勁反彈多達 1783.17 點收復 44000 點關卡上，新台幣終場收貶 9.7 分至 32.345 元，台北外匯經紀公司更是放量至 32.23 億美元，創下單日成交量歷史第三高的紀錄。

台北股匯市不同調。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 32.22 元、升值 2.8 分開出後，雖一度升至 32.215 元，但午盤過後貶值壓力擴大、成交量能也快速增，貶破 32.4 元價位，最低來到 32.442 元，全日高低價差擴大達 2.27 角。

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觀察主要亞幣，新台幣收貶 0.3%，日元貶逾 0.1%，韓元、泰銖、人民幣和美元指數均在平盤附近狹幅震盪，星元則逆勢升值約 0.1%。

統一投顧分析，儘管市場持續關注中東地緣情勢發展，並等待 301 關稅政策的進一步消息。不過，美國消費者通膨預期出現大幅下滑，並提振消費信心回升至 5 個月新高，本周將公布的最新製造業與服務業 PMI 也可望全面回升。