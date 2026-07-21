〈台幣〉股匯不同調 再爆巨量重貶9.7分至32.345元
鉅亨網記者王莞甯 台北
台北匯市今 (21) 日升貶互見，不同於台股強勁反彈多達 1783.17 點收復 44000 點關卡上，新台幣終場收貶 9.7 分至 32.345 元，台北外匯經紀公司更是放量至 32.23 億美元，創下單日成交量歷史第三高的紀錄。
新台幣今日以 32.22 元、升值 2.8 分開出後，雖一度升至 32.215 元，但午盤過後貶值壓力擴大、成交量能也快速增，貶破 32.4 元價位，最低來到 32.442 元，全日高低價差擴大達 2.27 角。
觀察主要亞幣，新台幣收貶 0.3%，日元貶逾 0.1%，韓元、泰銖、人民幣和美元指數均在平盤附近狹幅震盪，星元則逆勢升值約 0.1%。
統一投顧分析，儘管市場持續關注中東地緣情勢發展，並等待 301 關稅政策的進一步消息。不過，美國消費者通膨預期出現大幅下滑，並提振消費信心回升至 5 個月新高，本周將公布的最新製造業與服務業 PMI 也可望全面回升。
對於台股短線，統一投顧分析，本周焦點轉移至大型科技股財報，寄望藉此消除對 AI 變現力和投資速度放緩擔憂。
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