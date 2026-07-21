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盤後速報 - 元山(6275)次交易(22)日除息1.99元，參考價42.71元

鉅亨網新聞中心

元山(6275-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.99元。

首日參考價為42.71元，相較今日收盤價44.70元，息值合計為1.99元，股息殖利率4.46%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/22 44.70 1.992 4.46% 0.0
2025/08/05 44.4 2.2609 5.09% 0.0
2024/03/29 65.6 2.9743 4.53% 0.0
2023/08/22 48.5 2.1083 4.35% 0.0
2022/08/05 31.45 2.195 6.98% 0.0


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