盤後速報 - 元山(6275)次交易(22)日除息1.99元，參考價42.71元
鉅亨網新聞中心
元山(6275-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.99元。
首日參考價為42.71元，相較今日收盤價44.70元，息值合計為1.99元，股息殖利率4.46%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/22
|44.70
|1.992
|4.46%
|0.0
|2025/08/05
|44.4
|2.2609
|5.09%
|0.0
|2024/03/29
|65.6
|2.9743
|4.53%
|0.0
|2023/08/22
|48.5
|2.1083
|4.35%
|0.0
|2022/08/05
|31.45
|2.195
|6.98%
|0.0
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