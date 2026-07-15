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盤後速報 - 元山(6275)下週(7月22日)除息1.99元，預估參考價45.71元

鉅亨網新聞中心

元山(6275-TW)下週(7月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.99元。

以今日(7月15日)收盤價47.70元計算，預估參考價為45.71元，息值合計為1.99元，股息殖利率4.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

元山(6275-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦週邊設備。各式小家電。近5日股價下跌3.28%，櫃買市場加權指數下跌2.88%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/22 47.70 1.992 4.18% 0.0
2025/08/05 44.4 2.2609 5.09% 0.0
2024/03/29 65.6 2.9743 4.53% 0.0
2023/08/22 48.5 2.1083 4.35% 0.0
2022/08/05 31.45 2.195 6.98% 0.0

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