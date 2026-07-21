盤後速報 - 眾達-KY(4977)次交易(22)日除息2.18元，參考價131.82元
鉅亨網新聞中心
眾達-KY(4977-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.18元。
首日參考價為131.82元，相較今日收盤價134.00元，息值合計為2.18元，股息殖利率1.63%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/22
|134.00
|2.18197
|1.63%
|0.0
|2025/07/02
|90.8
|2.25253
|2.48%
|0.0
|2024/08/13
|68.8
|2.2
|3.2%
|0.0
|2023/08/02
|91.3
|2.5
|2.74%
|0.0
|2022/07/14
|76.9
|3.2196
|4.19%
|0.0
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