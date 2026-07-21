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盤後速報 - 眾達-KY(4977)次交易(22)日除息2.18元，參考價131.82元

鉅亨網新聞中心

眾達-KY(4977-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.18元。

首日參考價為131.82元，相較今日收盤價134.00元，息值合計為2.18元，股息殖利率1.63%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/22 134.00 2.18197 1.63% 0.0
2025/07/02 90.8 2.25253 2.48% 0.0
2024/08/13 68.8 2.2 3.2% 0.0
2023/08/02 91.3 2.5 2.74% 0.0
2022/07/14 76.9 3.2196 4.19% 0.0


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