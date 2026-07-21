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波若威(3163-TW)下週(7月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.75元，股票股利1.75元，合計股利3.5元。
以今日(7月21日)收盤價664.00元計算，預估參考價為563.62元，權息值合計為100.38元，股息殖利率0.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
波若威(3163-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高密度波分多工器/解多工器與合波器之設計、生產與銷售服務。全光纖式波長存取多工器之設計、生產與銷售服務。光機電主動被動元件、模組及次系統之設計、生產與銷售服務。近5日股價下跌17.07%，櫃買市場加權指數下跌12.23%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/28
|664.00
|1.75
|0.26%
|1.75
|2025/06/24
|178.0
|3.0
|1.69%
|0.0
|2024/06/27
|136.0
|3.6
|2.65%
|0.0
|2023/06/28
|61.2
|4.2
|6.86%
|0.0
|2022/06/30
|48.6
|1.0
|2.06%
|0.0
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