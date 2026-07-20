通用汽車財報前夕技術面亮警訊！專家：股價走勢量價背離 短線劇震醞釀中
鉅亨網編譯陳韋廷
投資分析網站 Invezz 週一 (20 日) 發布技術報告示警，通用汽車股價在周五 (24 日) 公佈第二季財報前的走勢正形成多個偏空技術形態，預示短期波動風險加劇。
報告指出，通用汽車過去數周築出「看跌旗形」延續型態，通常出現於急跌後的整理階段，一旦向下突破恐引發新一波賣壓。
同時，相對強弱指標 (RSI) 呈現頂背離，股價雖維持區間震盪，但上漲動能明顯減弱，暗示買盤力道衰竭。
量價結構更顯疲態：近期反彈時成交量持續萎縮，下跌交易日反而放量，反映市場對當前價位缺乏追高意願，典型量價背離格局加深技術面隱憂。
通用 Q2 營收料將達 480 億美元，調整後 EPS 約 2.85 美元，市場周五將聚焦其北美市場利潤率、電動車銷售進展，以及中國市場競爭對獲利的衝擊。
分析師強調，財報後股價走向將高度繫於管理層對下半年展望的措辭：若全年獲利指引維持樂觀，股價有望突破技術阻力；反之，若下修預期或釋出產業謹慎訊號，恐觸發前述看跌型態，加劇短線跌勢。
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