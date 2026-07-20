鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至8.35元，預估目標價為65.50元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.58元下修至8.35元，其中最高估值11.8元，最低估值7.06元，預估目標價為65.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.8(11.8)
|10.5
|11.39
|最低值
|7.06(7.06)
|4.28
|5.15
|平均值
|8.63(8.76)
|6.77
|7.29
|中位數
|8.35(8.58)
|6.1
|6.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|383.83億
|390.00億
|374.12億
|最低值
|306.45億
|282.33億
|297.93億
|平均值
|337.54億
|325.91億
|323.13億
|中位數
|333.68億
|311.77億
|315.37億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|16.75
|11.81
|6.46
|4.15
|-2.34
|營業收入
|461.53億
|503.79億
|409.19億
|403.23億
|301.53億
詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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