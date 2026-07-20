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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估上修至5.5元，預估目標價為50.19元

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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對BP公司(BP-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.41元上修至5.5元，其中最高估值7.56元，最低估值3.43元，預估目標價為50.19元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.56(7.56)5.875.164.5
最低值3.43(3.43)1.162.912.51
平均值5.43(5.34)3.973.83.64
中位數5.5(5.41)3.93.663.97

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2,719.33億2,640.01億2,689.18億2,049.42億
最低值1,846.02億1,473.52億1,500.92億2,043.98億
平均值2,132.66億1,979.32億2,036.53億2,046.70億
中位數2,077.79億1,935.86億1,991.78億2,046.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.25-0.795.290.140.02
營業收入1,577.39億2,413.92億2,109.44億1,892.65億1,897.77億

詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBP

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