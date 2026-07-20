鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估上修至5.5元，預估目標價為50.19元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對BP公司(BP-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.41元上修至5.5元，其中最高估值7.56元，最低估值3.43元，預估目標價為50.19元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.56(7.56)
|5.87
|5.16
|4.5
|最低值
|3.43(3.43)
|1.16
|2.91
|2.51
|平均值
|5.43(5.34)
|3.97
|3.8
|3.64
|中位數
|5.5(5.41)
|3.9
|3.66
|3.97
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,719.33億
|2,640.01億
|2,689.18億
|2,049.42億
|最低值
|1,846.02億
|1,473.52億
|1,500.92億
|2,043.98億
|平均值
|2,132.66億
|1,979.32億
|2,036.53億
|2,046.70億
|中位數
|2,077.79億
|1,935.86億
|1,991.78億
|2,046.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.25
|-0.79
|5.29
|0.14
|0.02
|營業收入
|1,577.39億
|2,413.92億
|2,109.44億
|1,892.65億
|1,897.77億
詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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