鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-20 20:05

立法院交通委員會今 (20) 日考察高雄地區交通建設執行情形，考察行程包括「台鐵便當體驗店」、高雄「捷運青線規劃」及「鳳山車站至鳳山捷運站聯通步道環境整合規劃」，交通部表示，高雄捷運青線規劃串聯鳳山、仁武及左營地區，未來可銜接捷運橘線、黃線，但目前仍在前期規劃階段，須待高雄市政府提出可行性研究後，再由交通部依規定審查。

立院考察高雄交通建設，交通部：高捷青線規劃須待市府先提可行性研究。(圖:交通部提供)

今日考察由交委會立委及交通部政務次長伍勝園鐵道局長楊正君、台鐵公司董事長鄭光遠及高雄捷運局等市府官員官員出席。

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位於台鐵鳳山車站之「台鐵便當體驗店」，已於今 (2026)6 月 30 日開幕營運，該店以「鐵道、美食、文化、體驗」為核心理念，結合台鐵便當超過一甲子的歷史底蘊與創新互動科技，打造全國首座以台鐵便當為主題的沉浸式體驗空間，除提供旅客全新的休憩與參觀選擇外，也將成為推廣鐵道文化的重要據點，為南臺灣增添嶄新的觀光亮點。

此外，高雄捷運青線為高雄都會區先期路網之一，可串聯鳳山、仁武及左營等地，並銜接捷運橘線及黃線，並強化鳳山生活圈與北高雄間之公共運輸服務，提升軌道路網完整性及轉乘便利性，帶動沿線地區整體發展。

交通部表示，後續將持續與高雄市政府密切合作，俟市府提出可行性研究後，依據大眾捷運要點進行審查，協助規劃完善都會區軌道運輸服務。