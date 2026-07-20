〈台幣〉央行柳樹理論發威 貶轉升收32.248元
鉅亨網記者王莞甯 台北
台股加權指數今 (20) 日陷入多空強烈拉鋸狀態，上有壓下有撐守在 42000 點關卡上，終場下跌 221.57 點，而台北匯市也持續受壓，新台幣再度貶破 32.4 元價位，但收盤前一小時轉升，終場收在 32.248 元，升值 4 分，台北外匯經紀公司成交值 24.71 億美元，交投量仍在歷史大量區。
面對外資強勁匯出，台灣央行總裁楊金龍日前表示，央行仍遵循「柳樹理論」，必要時會適度調節，以避免市場過度波動。
新台幣今日以 32.28 元、升值 0.8 分開出後，貶值力道加重，最低一度來到 32.436 元，貶值 1.48 角，有測 32.5 元心理關卡意味，全日高低價差 1.88 角。
觀察主要亞幣，韓元強彈近 0.4%，人民幣升值 0.15%，新台幣收升 0.12%，星元升 0.1% 左右，美元指數略回檔 0.03%，日元處平盤狹幅震盪，泰銖則小貶 0.1%。
國泰證期研究部分析，台股現貨急跌後出現空單回補和技術性反彈需求，惟外資賣壓、融資追繳和半導體評價修正尚未完全消化，短線觀察台股 42000 點附近能否形成有效支撐，上方 43500 點和季線則為主要反壓。
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