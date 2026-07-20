〈台幣〉央行柳樹理論發威 貶轉升收32.248元

台股加權指數今 (20) 日陷入多空強烈拉鋸狀態，上有壓下有撐守在 42000 點關卡上，終場下跌 221.57 點，而台北匯市也持續受壓，新台幣再度貶破 32.4 元價位，但收盤前一小時轉升，終場收在 32.248 元，升值 4 分，台北外匯經紀公司成交值 24.71 億美元，交投量仍在歷史大量區。