盤後速報 - 明基材(8215)次交易(21)日除息0.3元，參考價24.15元
鉅亨網新聞中心
明基材(8215-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為24.15元，相較今日收盤價24.45元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.23%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/21
|24.45
|0.3
|1.23%
|0.0
|2025/07/17
|22.9
|0.62
|2.71%
|0.0
|2024/07/18
|35.0
|1.2
|3.43%
|0.0
|2023/07/18
|43.3
|2.0
|4.62%
|0.0
|2022/07/15
|29.6
|1.5
|5.07%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 明基材(8215)大跌7.18%，報25.2元
- 盤中速報 - 明基材(8215)急跌-3.24%報26.9元，成交98張
- 盤中速報 - 明基材(8215)急拉3.17%報27.6元，成交772張
- 盤後速報 - 明基材(8215)下週(7月21日)除息0.3元，預估參考價26.15元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇