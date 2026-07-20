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盤後速報 - 明基材(8215)次交易(21)日除息0.3元，參考價24.15元

鉅亨網新聞中心

明基材(8215-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

首日參考價為24.15元，相較今日收盤價24.45元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.23%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 24.45 0.3 1.23% 0.0
2025/07/17 22.9 0.62 2.71% 0.0
2024/07/18 35.0 1.2 3.43% 0.0
2023/07/18 43.3 2.0 4.62% 0.0
2022/07/15 29.6 1.5 5.07% 0.0


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