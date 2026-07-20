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盤後速報 - 樂事綠能(1529)次交易(21)日除權息1元，參考價18.95元

鉅亨網新聞中心

樂事綠能(1529-TW)次交易(21)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利0.5元，合計股利1元。

首日參考價為18.95元，相較今日收盤價20.40元，權息值合計為1.45元，股息殖利率2.45%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 20.40 0.5 2.45% 0.5
2025/08/26 26.4 0.2 0.76% 0.0
2024/07/25 37.4 0.3 0.8% 0.3
2023/07/27 40.1 0.25 0.62% 0.35000000000000003
2022/09/07 18.65 0.2 1.07% 0.7


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