盤後速報 - 樂事綠能(1529)次交易(21)日除權息1元，參考價18.95元
鉅亨網新聞中心
樂事綠能(1529-TW)次交易(21)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利0.5元，合計股利1元。
首日參考價為18.95元，相較今日收盤價20.40元，權息值合計為1.45元，股息殖利率2.45%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/21
|20.40
|0.5
|2.45%
|0.5
|2025/08/26
|26.4
|0.2
|0.76%
|0.0
|2024/07/25
|37.4
|0.3
|0.8%
|0.3
|2023/07/27
|40.1
|0.25
|0.62%
|0.35000000000000003
|2022/09/07
|18.65
|0.2
|1.07%
|0.7
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