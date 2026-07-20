盤後速報 - 康和證(6016)下週(7月27日)除權息1.41元，預估參考價21.11元
鉅亨網新聞中心
康和證(6016-TW)下週(7月27日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.16元，股票股利1.25元，合計股利1.41元。
以今日(7月20日)收盤價23.90元計算，預估參考價為21.11元，權息值合計為2.79元，股息殖利率0.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
康和證(6016-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為證券經紀承銷自營股務代理。期貨交易輔助人。近5日股價下跌9.43%，櫃買市場加權指數下跌10.95%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/27
|23.90
|0.155
|0.65%
|1.25
|2025/08/04
|11.75
|0.225
|1.91%
|1.0
|2024/08/30
|15.4
|0.65
|4.22%
|0.5
|2022/07/12
|11.25
|1.55
|13.78%
|0.0
|2021/08/16
|15.15
|1.22
|8.05%
|0.0
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