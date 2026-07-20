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盤後速報 - 康和證(6016)下週(7月27日)除權息1.41元，預估參考價21.11元

鉅亨網新聞中心

康和證(6016-TW)下週(7月27日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.16元，股票股利1.25元，合計股利1.41元。

以今日(7月20日)收盤價23.90元計算，預估參考價為21.11元，權息值合計為2.79元，股息殖利率0.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

康和證(6016-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為證券經紀承銷自營股務代理。期貨交易輔助人。近5日股價下跌9.43%，櫃買市場加權指數下跌10.95%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/27 23.90 0.155 0.65% 1.25
2025/08/04 11.75 0.225 1.91% 1.0
2024/08/30 15.4 0.65 4.22% 0.5
2022/07/12 11.25 1.55 13.78% 0.0
2021/08/16 15.15 1.22 8.05% 0.0

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