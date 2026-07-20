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盤後速報 - 誠泰科技(4767)下週(7月27日)除息1.1元，預估參考價26.0元

鉅亨網新聞中心

誠泰科技(4767-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。

以今日(7月20日)收盤價27.10元計算，預估參考價為26.0元，息值合計為1.1元，股息殖利率4.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

誠泰科技(4767-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為熱熔膠、防水膜等產品生產及銷售。近5日股價下跌0.37%，櫃買市場加權指數下跌10.95%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/27 27.10 1.1 4.06% 0.0
2025/07/31 32.6 1.8 5.52% 0.0
2024/07/29 31.85 1.5 4.71% 0.0
2023/07/31 28.3 1.3 4.59% 0.0
2022/07/21 28.8 1.5 5.21% 0.0

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集中市場加權指數42449.7-0.52%
誠泰科技27.1-0.37%

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