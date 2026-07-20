盤後速報 - 誠泰科技(4767)下週(7月27日)除息1.1元，預估參考價26.0元
鉅亨網新聞中心
誠泰科技(4767-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。
以今日(7月20日)收盤價27.10元計算，預估參考價為26.0元，息值合計為1.1元，股息殖利率4.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
誠泰科技(4767-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為熱熔膠、防水膜等產品生產及銷售。近5日股價下跌0.37%，櫃買市場加權指數下跌10.95%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/27
|27.10
|1.1
|4.06%
|0.0
|2025/07/31
|32.6
|1.8
|5.52%
|0.0
|2024/07/29
|31.85
|1.5
|4.71%
|0.0
|2023/07/31
|28.3
|1.3
|4.59%
|0.0
|2022/07/21
|28.8
|1.5
|5.21%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 誠泰科技:公告本公司決議除息基準日等相關事宜
- 誠泰科技6月營收0.73億元年減12.17% 1—6月達4.61億元
- 誠泰科技:公告本公司薪資報酬委員會委員及永續發展委員會委員任期屆滿
- 誠泰科技:公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇