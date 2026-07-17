鉅亨網新聞中心 2026-07-17 13:30

儘管韓股周五 (17 日) 休市，在香港交易的南方兩倍做多 SK 海力士 (07709-HK) 早盤仍重挫 18.20%，跌破 47 港元，本周累計跌幅已達 47%，若從歷史高點計算，不到 1 個月內跌幅超過 70%。這場風暴不僅反映了市場對半導體產業前景的疑慮，更揭示了金融槓桿工具在市場下行時的放大風險。

港股SK海力士兩倍做多ETF本周接近腰斬 已從高點崩70%(圖:shutterstock)

引爆此次危機的導火線是南韓券商 KIS 於 7 月 13 日發布的業績前瞻報告。報告雖然預測 SK 海力士第二季營收與營業利益將創歷史新高，但數值比市場預期低了約 8%。

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分析指出，高頻寬記憶體 (HBM) 的定價機制存在結構性問題，由於 SK 海力士與輝達 (NVDA-US) 等大客戶簽署長期供貨協議 (LTA)，價格提前鎖定，導致其無法充分受惠於現貨市場的漲價紅利。因此，KIS 將第二季 DRAM 平均售價 (ASP) 增速預測從 50% 大幅下調至 28.9%。

除基本面因素外，總體經濟與政策轉向也加速了跌勢。南韓央行於 7 月 16 日宣布升息至 2.75%，象徵南韓步入貨幣緊縮周期，進一步收縮市場流動性。

同日，南韓金融服務委員會 (FSC) 針對單一股票槓桿 ETF 祭出嚴厲監管，包括提高保證金門檻並禁止新產品上市。市場人士認為，這是典型的「槓桿風險累積、基本面邊際變化、流動性收緊與外部擾動 (如美方對三星發起 337 調查)」疊加的案例。

在技術層面上，SK 海力士在那斯達克掛牌美國存託憑證 (ADR) 引發了機構投資者的套利行為，造成韓美兩地股價互相拉扯。更具殺傷力的是槓桿 ETF 的每日再平衡機制，當股價急跌時，這類產品被迫在收盤後進行大規模機械式拋售，造成賣壓自我強化。

目前，散戶成為主要的承接方，但也面臨巨大的融資平倉壓力。據統計，南韓券商強平金額已達 4,258 億韓元，散戶保證金帳戶一個月內減少了 34 兆韓元。