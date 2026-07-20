鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-20 09:37

中國貸款市場報價利率（LPR）報價連續 14 個月保持不變。

據《澎湃新聞》報導，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2026 年 7 月 20 日，1 年期 LPR 為 3.00%，5 年期以上 LPR 為 3.50%，均保持不變，以上 LPR 在下一次發布 LPR 之前有效。

‌



作為主要政策利率的 7 天期逆回購利率，自 2025 年 5 月下調後已經連續 14 個月保持不變，因此，LPR 報價的定價基礎本月未發生改變。

LPR 上一次調整是在 2025 年 5 月，1 年期和 5 年期以上 LPR 均調降 10 個基點。

中國人民銀行新聞發言人、調查統計司司長閆先東 7 月 15 日在國新辦記者會上表示，2026 年以來新發放貸款利率延續了下行趨勢：

一是企業貸款利率下行。6 月企業新發放貸款加權平均利率約 3%，比上年同期下降約 0.2 個百分點；普惠小微新發放貸款利率為 3.57%，比上年同期下降 0.16 個百分點。

二是住戶貸款利率低位平穩運行。個人住房新發放貸款利率保持較低水準，帶動個人住房存量貸款利率下行。6 月個人住房新發放貸款利率約 3.1%，與上年同期基本持平。6 月末個人住房存量貸款利率比上年同期下降了 0.13 個百分點。