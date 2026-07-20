鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-20 12:34

公勝保經（6028-TW）在中華徵信所評鑑及美國百萬圓桌會員人數排名中雙雙拿下保經業第一，並連續 8 年榮登保經業評鑑第一名寶座。透過業務專業化、客群高端化與團隊菁英化策略，公司展現強勁成長動能與產業標竿地位，並成功掛牌上櫃，邁向永續經營與治理透明化的新階段。

公勝保經連8年奪產業評鑑第一 MDRT會員數破紀錄蟬聯保經龍頭 。（圖：公勝提供）

公勝保經自今年 3 月正式掛牌上櫃後，公勝保經在資本市場的助力下，不僅持續提升公司治理透明度，更透過業務專業化、客群高端化與團隊菁英化三大核心策略，有效整合資源並吸引頂尖人才，推動業務績效與市場佔有率同步提升。

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在業界榮譽方面，公勝保經展現強大實力，於中華徵信所發布的台灣大型企業排名中，連續 8 年榮登保險經紀人業第一名寶座。這項成就不僅印證了公司健全的財務體質與卓越的經營績效，更顯示其在服務規模與經營穩健度上深獲各界與保戶信賴，奠定其在台灣保經產業難以撼動的龍頭地位。

人才培育與國際接軌同樣表現亮眼，根據 2026 年美國百萬圓桌會員人數統計，公勝保經以 631 位會員創下公司歷史新高，除了穩居台灣保經業第一，更在全台大型本土及外資壽險公司中排名第四，同時名列全球第 29 名。透過完善的學習金幣、學習地圖與五大證照培訓系統，公勝保經已成為培養保險專業人才的搖籃，為第一線同仁提供持續進步的軟硬體支援。

公勝保經董事長蔡聖威表示，企業走入資本市場是發展關鍵里程碑，有助於維持品牌形象並落實永續經營。自 1993 年成立以來，深耕台灣市場已達 33 年，目前與全台 33 家產壽險公司合作，並設立 29 處服務據點。展望未來，公勝保經將持續追求卓越經營，積極落實 ESG 永續承諾，將保險業的守護力量與溫度傳遞至全台各地，朝向金融產業最受信賴的品牌目標穩健邁進。