鉅亨網新聞中心 2026-07-20 12:23

人工智慧基礎建設投資浪潮持續升溫，花旗最新研究報告大幅上修全球超大規模雲端服務商（Hyperscaler）的資料中心資本支出預期，並指出 AI 網路基礎設施正進入關鍵轉折點——從頻寬擴張階段邁向「Stage 4」早期採用期，下一階段成長動能將轉向近封裝光學（NPO）與共封裝光學（CPO）等新一代光互聯技術。

花旗分析師 Ronald Josey 團隊在最新產業報告中指出，AI 基礎設施投資正在形成一輪「超級循環」。根據最新模型，五大雲端服務商資料中心資本支出預估將從 2025 年的 4002 億美元，大幅升至 2026 年的 7309 億美元，2027 年達 9781 億美元，2028 年更突破 1.16 兆美元。其中，2026 年預測較 4 月版本上調 16%，反映 AI 算力需求仍持續超出市場原先預期。

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AI 資本支出進入兆美元時代

花旗認為，AI 投資規模正在從過去數千億美元級別，逐步邁向兆美元級別。報告預估，2026 年亞馬遜 (AMZN-US) 、微軟 (MSFT-US) 、Alphabet(GOOGL-US) 與 Meta(META-US) 四大超大規模雲端服務商合計資本支出將超過 6300 億美元，全球 AI 資本支出預測則達 4900 億美元，2026 年至 2030 年的累計投資規模也由原先預估的 8 兆美元上調至 8.9 兆美元。

花旗指出，四大雲端巨頭中，有三家至四家的 2026 年資料中心資本支出增速將較 2025 年進一步加快，顯示 AI 基礎建設競賽仍處於加速階段。

雖然如此龐大的投資將在短期內壓縮自由現金流，但花旗認為，這並非企業經營惡化，而是為建立長期競爭壁壘所採取的主動布局。

報告將此比喻為過去亞馬遜 (AMZN-US) 重押 AWS 的策略選擇，認為率先投入 AI 基礎設施的企業，未來可能取得更強大的市場護城河。花旗預期，Alphabet(GOOGL-US) 、Meta 平台 (META-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 第二季營收及獲利表現有望優於市場共識。

AI 網路進入 Stage 4

除了資本支出大幅上修，花旗此次報告另一項重要觀察，是 AI 網路技術演進已進入「Stage 4」。

花旗將 AI 網路發展分為五個階段，目前市場焦點已從基礎網路建置、頻寬提升與資料中心互聯，進一步轉向規模擴展光學技術（scale-up optics）的早期商業化階段，也就是 NPO 與 CPO 開始導入資料中心架構。

過去 AI 資料中心建設重點在於「把設備連起來」，但隨著模型規模快速增加，資料交換量與延遲要求同步提高，市場需求正轉向「連得更快、更密」。NPO 與 CPO 技術透過提升晶片、機架之間的光互聯效率，有望降低功耗與延遲，成為下一階段 AI 基礎設施升級的重要方向。

市場數據也反映這項趨勢正在形成。花旗指出，前端資料中心交換器市場目前維持約 20% 的年增速度，AI 後端乙太網路交換器市場年增率則超過 100%，市場規模突破 37 億美元，全年預計翻倍；光傳輸市場第一季年增約 20%，其中 ZR/ZR + 技術成長超過 30%。

光通訊供應鏈成最大受益者

隨著 AI 網路進入 Stage 4，花旗認為光通訊與網路設備供應商將成為主要受益者。

報告點名三家公司為通訊設備族群首選，包括 Lumentum(LITE-US) 、Ciena(CIEN-US) 與 Keysight Technologies(KEYS-US) 。其中，Lumentum 被花旗視為 Stage 4 趨勢的重要受益者，在 NPO 與 CPO 光互聯技術領域具備先發優勢，同時受惠於矽片與雷射元件供應緊張。

Ciena 則受惠於光傳輸市場成長，第一季光傳輸市占率超過 25%，較去年同期提升逾 300 個基點，ZR/ZR + 技術成長超過 30%。Keysight 則因 AI 網路基礎建設測試需求增加，成為花旗看好的另一受益標的。

此外，AI 資本支出的外溢效應也將擴散至半導體與電力基礎設施。花旗此前已將 2026 年 AI 資本支出預估由 4200 億美元提高至 4900 億美元，認為輝達等 GPU 供應商以及博通等網路晶片業者仍將持續受惠。

高資本支出背後的風險

不過，花旗也提醒，AI 投資熱潮並非沒有風險。其中一項關鍵挑戰，是供應鏈是否能支撐快速擴張的需求。

報告指出，矽交換晶片、儲存元件與雷射等關鍵零組件可能出現供應瓶頸，進而影響下半年毛利率與產品交付。資本支出上修是一回事，但供應鏈能否實際完成部署，將決定 AI 基礎建設週期能否順利延續。

此外，市場也開始關注 AI 投資是否存在估值過高問題。花旗雖認為本輪 AI 投資與 2000 年網路泡沫存在本質差異，原因在於企業端 AI 需求正在帶來實際營收與訂單，但市場仍需觀察 2027 年至 2028 年間，大規模資本支出是否能轉化為足夠報酬。

另一方面，未能跟上光互聯升級趨勢的傳統網路設備商，可能面臨市場份額流失風險。花旗指出，Stage 4 代表技術換代，NPO 與 CPO 布局能力，以及取得矽片與雷射供應的能力，將成為企業競爭關鍵。

AI 基建競賽進入下一階段

花旗此次報告的重要意義，在於同時重新定義 AI 基礎建設的「規模」與「技術方向」。

從投資規模來看，AI 基礎建設正在從千億美元級別邁向兆美元級別；從技術演進來看，市場焦點也正從單純增加算力，轉向提升資料傳輸效率。

花旗認為，Stage 4 所代表的光互聯升級，將成為下一階段 AI 網路投資核心。對投資人而言，後續關鍵觀察點將是雲端巨頭財報中的資本支出指引是否符合預期。若實際投資持續上修，將進一步強化 AI 超級循環論述；反之，若資本支出低於預期，市場可能重新評估 AI 投資週期。