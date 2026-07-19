鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-19 11:28

威世波成立初期主要投入被動元件，威世波經過近 30 年發展，目前核心技術以 CW Laser、光引擎及光通訊關鍵元件開發，並以自由品牌產品提供給客戶所需。

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陳曉昇指出，隨著正文高速光模組業務逐步放量，威世波有機會成為 CW Laser 及光引擎供應商；另若威世波未來擴大光模組布局，也可運用正文成熟的製造能力，作為相關的代工合作夥伴。

陳曉昇說，公司產品目前通路布局昨重在北美市場占比超過 98%、有 2% 在日本市場，也持續布局其他市場，提供在光通訊上一條龍的產品需求，例如有許多系統端客戶對光技術不了解，公司也提供解決相關方案。目前核心產品為 CW Laser CHIP(晶片)，希望持續投入高功率 CW Laser 研發，能在 3 年內在全球 CW Laser 市場上占有重要地位。

此外，威世波也表示，在 2023 年正文資金入主挹注後，帶來的不只是資本投資，未來雙方在 AI 光通訊發展上，有望提供更大的合作空間。