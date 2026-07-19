鉅亨網記者黃皓宸 台北
正文 (4906-TW) 轉投資光通訊廠威世波 (7930-TW) 在上周登錄興櫃市場，目前正文持股威世波約 21%，是除了公司外第一大持股股東，但對公司決策無影響。威世波董事長陳曉昇表示，雙方在光通訊產品技術上透過互補，也建立密切合作關係，包括正文也許有機會成為威世波客戶與供應鏈夥伴，藉由市場需求建立合作關係，共同布局光通訊市場。
威世波成立初期主要投入被動元件，威世波經過近 30 年發展，目前核心技術以 CW Laser、光引擎及光通訊關鍵元件開發，並以自由品牌產品提供給客戶所需。
陳曉昇指出，隨著正文高速光模組業務逐步放量，威世波有機會成為 CW Laser 及光引擎供應商；另若威世波未來擴大光模組布局，也可運用正文成熟的製造能力，作為相關的代工合作夥伴。
陳曉昇說，公司產品目前通路布局昨重在北美市場占比超過 98%、有 2% 在日本市場，也持續布局其他市場，提供在光通訊上一條龍的產品需求，例如有許多系統端客戶對光技術不了解，公司也提供解決相關方案。目前核心產品為 CW Laser CHIP(晶片)，希望持續投入高功率 CW Laser 研發，能在 3 年內在全球 CW Laser 市場上占有重要地位。
此外，威世波也表示，在 2023 年正文資金入主挹注後，帶來的不只是資本投資，未來雙方在 AI 光通訊發展上，有望提供更大的合作空間。
展望產業未來，陳曉昇也說，下半年供應鏈上原料仍有挑戰，尤其在光通訊需求、雷射相關放大器應用下，例如磷化銦 (InP) 基板原料應用仍大，目前因為管制國的影響下，供給仍吃緊，這是要面對的供應鏈挑戰。
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