鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-18 13:40

中國國航 (00753-HK) 和海航控股 (600221-CN) 17 日（周五）相繼發布公告，分別與空中巴士公司簽署購機協議。中國航空業者在 7 個月內累計下了 476 架新飛機訂單，並且都是空中巴士的飛機。

中國航空業者，7個月內訂購476架空中巴士飛機。（圖：Shutterstock）

其中國航採購 15 架空中巴士 A350-900 寬體客機，其控股子公司深圳航空採購 40 架空中巴士 A320NEO 系列窄體機，目錄總價約 124.4 億美元。

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據《第一財經》報導，海航控股也計劃購買 40 架空中巴士 A320NEO 系列飛機，交易總金額不超過 53.6 億美元。

就在一個月前，中國東航稱，與空中巴士簽訂 25 架 A330neo 系列飛機採購協議，目錄總價約 93.5 億美元。

今年 4 月，南航發布公告，稱與子公司廈門航空分別與空中巴士簽訂協議，分別購買 102 架 A320NEO 系列飛機和 35 架 A320NEO 系列飛機。

中國航空業者在 7 個月內累計下了 476 架新飛機訂單，並且都是空中巴士的飛機。

最近幾年空中巴士在華大單不斷，到 2025 年空中巴士在華市場份額超過波音，達到 55%，中國已連續多年成為空中巴士最大單一國別市場。