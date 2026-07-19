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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至107.74元，預估目標價為3160元

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根據FactSet最新調查，共42位分析師，對台積電(2330-TW)做出2026年EPS預估：中位數由100.9元上修至107.74元，其中最高估值112.2元，最低估值92.7元，預估目標價為3160元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年2029年
最高值112.2(108.2)159.67210.6221.5
最低值92.7(92.7)109.23128.85221.5
平均值105.77(101.1)137.14173.5221.5
中位數107.74(100.9)137.21172.01221.5

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年2029年
最高值5,557,455,5408,211,676,00011,076,209,92011,730,124,060
最低值5,026,000,0006,268,829,0007,476,443,00011,730,124,060
平均值5,385,735,2007,151,199,3609,009,194,06011,730,124,060
中位數5,439,019,8307,187,423,1109,063,600,00011,730,124,060

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,717,882,6271,173,267,703838,497,6641,016,530,249
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,809,054,2722,894,307,6992,161,735,8412,263,891,292

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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