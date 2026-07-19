鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至107.74元，預估目標價為3160元
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根據FactSet最新調查，共42位分析師，對台積電(2330-TW)做出2026年EPS預估：中位數由100.9元上修至107.74元，其中最高估值112.2元，最低估值92.7元，預估目標價為3160元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|112.2(108.2)
|159.67
|210.6
|221.5
|最低值
|92.7(92.7)
|109.23
|128.85
|221.5
|平均值
|105.77(101.1)
|137.14
|173.5
|221.5
|中位數
|107.74(100.9)
|137.21
|172.01
|221.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5,557,455,540
|8,211,676,000
|11,076,209,920
|11,730,124,060
|最低值
|5,026,000,000
|6,268,829,000
|7,476,443,000
|11,730,124,060
|平均值
|5,385,735,200
|7,151,199,360
|9,009,194,060
|11,730,124,060
|中位數
|5,439,019,830
|7,187,423,110
|9,063,600,000
|11,730,124,060
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,717,882,627
|1,173,267,703
|838,497,664
|1,016,530,249
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,809,054,272
|2,894,307,699
|2,161,735,841
|2,263,891,292
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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