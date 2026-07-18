鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-18 15:00

《Yahoo Finance》報導，美元今年開局表現強勁，在外國投資人大舉追捧美國科技股，以及市場預期利率將維持在較高水準更長時間推動下，美元兌一籃子主要貨幣今年已升值約 2.5%。

美銀看好美元下半年續強，點名三大關鍵支撐(圖：Shutterstock)

美國銀行 (BofA) 認為，美元在 2026 年下半年仍有進一步上漲空間。

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美銀外匯交易團隊指出，美元後市表現優於其他貨幣，主要受到三大因素支撐：中東衝突、AI 熱潮，以及利率將長期維持偏高的前景。

首先，伊朗戰爭及荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 關閉，預料將使地緣政治緊張情勢持續升高，並支撐油價維持高檔。即使油價在 6 月曾大幅回落，布蘭特原油期貨與美國西德州中級原油期貨今年仍上漲約 40%，而新一波衝突又進一步推升油價。

由於原油以美元計價，海外買家購買原油時所產生的外匯需求，預料將為美元帶來支撐。美銀外匯策略師 Alex Cohen 近期在客戶報告中指出，美元也有望受惠於傳統避險買盤。

Cohen 寫道，「至少我們認為，只要油價能在戰前水準附近找到支撐，原油市場的風險平衡，至少能在一定程度上減輕美元可能面臨的下行壓力。」

其次，Cohen 指出，美股上半年表現突出，而背後幾乎完全由 AI 熱潮所推動，美元也將因此受惠。過去若爆發戰爭，通常可能拖累股市表現，但如今全球爭相發展 AI 的熱潮，持續為美股提供上漲動能，也吸引大量海外投資人進場。

Cohen 表示，「無論以任何標準衡量，美國的資本支出前景都相當驚人，不論是絕對規模，或相較於全球其他地區都是如此。AI 的故事還沒寫完，但目前的早期篇章，暫時仍指向美元上行。」

Cohen 指出，最後一項關鍵因素，是美銀對利率的預測明顯偏離市場共識。美銀預估，聯準會 (Fed) 將在 2026 年升息 3 次，每次 1 碼，但目前市場僅反映 1 次升息。Cohen 認為，若利率最終比市場預期高出 75 個基點，這通常將有利於美元。

Cohen 表示，「撇除中東緊張局勢不談，市場對華許擔任 Fed 主席後政策前景的看法，近期一直是影響美元情緒的主要因素。事實上，短期看多或看空美元的分界，主要取決於市場預期 Fed 最終升息幅度，究竟會高於還是低於目前市場定價。」

整體而言，美銀的論點是，推升美元的主要利多並非各自獨立運作，而是彼此強化。高油價與 AI 投資熱潮可能使通膨壓力持續存在，進而壓縮 Fed 降息空間，甚至迫使 Fed 進一步升息。同時，AI 帶動的資金流入，仍持續吸引海外資金進入美國市場。

Cohen 認為，若這樣的組合持續下去，美元今年的漲勢可能不只是暫時性反彈，而是反映美國經濟相對強勢的延續。