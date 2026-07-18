鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-18 11:12

全球股市近期輪動節奏顯著加快，領漲族群正從大型科技股轉向價值型與循環性類股，法國巴黎銀行財富管理對全球股市維持中性看法，建議投資人應強化多元布局。面對美國通膨黏著與經濟動能放緩，該機構將原先預期聯準會今年維持利率不變的觀點，調整為預期 12 月將升息一次至 4.0%，並同步調高日本股市至加碼，將歐洲、南亞與東南亞股市調升至中性，強調配置分散的重要性以因應下半年市場波動。

法巴財管分析，市場風險偏好回升帶動落後市場反彈，雖然 AI 仍是長期投資主軸，但大型科技股漲勢已現疲態，資金明顯流向受惠 AI 基礎設施的工業、醫療保健、礦業及銀行類股。相較於科技七雄，價值型類股與美國小型股近期表現突出，後者自去年 11 月以來累計漲幅已領先約 32%。因此建議投資人適度獲利了結部分科技股部位，轉向布局日本、歐洲銀行股以及價值型類股，以分散投資組合風險。

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在區域與產業布局上，歐洲銀行業因評價具吸引力、併購機會增加及 AI 提升營運效率，長期投資前景受到看好，美國市場則同樣青睞金融類股。此外，全球醫療保健、工業及礦業亦為重點偏好方向，這類受惠於 AI 基礎建設需求持續的產業，在市場資金尋求避風港的過程中，預計將展現更強的韌性與成長潛力，建議投資人將配置重點適度向這些產業靠攏。

對於具備較高風險承受力並尋求潛在報酬的投資人，法巴財管指出，金礦股目前具備顯著的逆勢布局價值。儘管近期金價自高點回檔，且金礦股指數也經歷修正，但大型金礦商的自由現金流殖利率仍表現優異。隨著未來 12 個月金價上看每盎司 5500 美元的預測不變，金礦股對金價上漲的獲利槓桿效益，目前仍未充分反映於股價之中，是值得留意的標的。