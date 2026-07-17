盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.9%，報265美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間17日21:30股價下跌16.61美元，報265.00美元，跌幅5.9%，成交量28,946（股），盤中最高價265.00美元、最低價265.00美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.17%
- 近 1 月：-10.93%
- 近 3 月：+5.41%
- 近 6 月：+27.85%
- 今年以來：+78.39%
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