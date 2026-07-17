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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.9%，報265美元

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Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間17日21:30股價下跌16.61美元，報265.00美元，跌幅5.9%，成交量28,946（股），盤中最高價265.00美元、最低價265.00美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-11.17%
  • 近 1 月：-10.93%
  • 近 3 月：+5.41%
  • 近 6 月：+27.85%
  • 今年以來：+78.39%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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道瓊指數52534.72-0.03%
NASDAQ25517.81-1.41%
費城半導體11621.42-2.07%
Onto Innovation Inc.270.385-3.99%

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