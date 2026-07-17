鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱雷集團(CG-US)EPS預估下修至3.65元，預估目標價為57.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對凱雷集團(CG-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.71元下修至3.65元，其中最高估值4.34元，最低估值3.4元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.34(4.43)5.766.836.59
最低值3.4(3.4)4.324.515.84
平均值3.73(3.79)5.125.896.18
中位數3.65(3.71)5.096.026.11

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值44.32億59.94億69.61億59.30億
最低值32.39億45.16億38.10億59.30億
平均值37.14億51.64億54.93億59.30億
中位數36.50億51.10億56.00億59.30億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.203.35-1.682.772.18
營業收入87.18億47.76億26.43億52.93億47.89億

詳細資訊請看美股內頁：
凱雷集團(CG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCG

相關行情

台股首頁我要存股
凱雷集團46.63+1.13%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty