鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-17 18:37

觀察 17 日台股 ETF 成交金額排行，市值雙雄 0050、00631L 分別以 528.2 億元、297.9 億元創下單日新高，成交放大反映資金量能，0050 單日淨申購金額達 172.7 億元、00631L 則達 127.9 億元，改寫歷史次高紀錄。

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統計 7 月以來 0050 已 5 度、00631L 更已 6 度單日成交金額突破百億大關，為近期投資人逆勢加碼主要標的。

法人分析，近期台股大跌，資金主要流入 0050、00631L 兩大標的，主因在於從歷史經驗判斷，未來若出現反彈，通常仍由營運具韌性的大型權值股領軍，且個股齊跌已無需著墨選股，透過 0050、00631L 等市值型 ETF，與台灣核心企業成長與時俱進，有著絕不錯過反彈行情的優勢。

法人指出，指數暴跌必有系統級利空，而利空就是進場機會，以 00631L 為例，史上五大單日跌幅包括 2025/4 對等關稅、2024/8 日元升值、2018/10 美中貿易戰，以及 2020/3 全球疫情爆發，後六個月漲幅達 24.3% 至 147.3%、後一年漲幅達 40.5% 至 314.9%。

外資調節台股砲火猛烈，光是上半年就賣超上市台股 9511 億元，不過「第四法人」資金力道源源不絕，同期間透過台股 ETF 進場超過 1 兆元，其中台股下跌的 3 月、6 月，單月申購金額更分別達 3,038 億、3,386 億。

法人認為，「第四法人」持續透過布局 0050、00631L 等 ETF，資金逆勢買超大型權值股，「資金集中、標的集中」下與外資對軋護盤台股，不僅是支撐台股的重要買盤來源，也有望成為下波反彈行情最有利的推進器。