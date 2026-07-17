鉅亨速報

盤後速報 - 得力(1464)次交易(20)日除息0.25元，參考價10.35元

鉅亨網新聞中心

得力(1464-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

首日參考價為10.35元，相較今日收盤價10.60元，息值合計為0.25元，股息殖利率2.36%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/20 10.60 0.25 2.36% 0.0
2025/08/05 13.55 0.5 3.69% 0.43999999999999995
2024/06/26 14.2 0.25 1.76% 0.0
2023/08/24 14.45 0.4 2.77% 0.6
2022/07/05 13.15 0.25 1.9% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
得力10.6-1.40%

鉅亨贏指標

了解更多

#極短線弱勢

中強短弱
得力

66.67%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty