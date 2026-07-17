盤後速報 - 得力(1464)次交易(20)日除息0.25元，參考價10.35元
鉅亨網新聞中心
得力(1464-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
首日參考價為10.35元，相較今日收盤價10.60元，息值合計為0.25元，股息殖利率2.36%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/20
|10.60
|0.25
|2.36%
|0.0
|2025/08/05
|13.55
|0.5
|3.69%
|0.43999999999999995
|2024/06/26
|14.2
|0.25
|1.76%
|0.0
|2023/08/24
|14.45
|0.4
|2.77%
|0.6
|2022/07/05
|13.15
|0.25
|1.9%
|0.0
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