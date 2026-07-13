鉅亨網新聞中心
得力(1464-TW)下週(7月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
以今日(7月13日)收盤價10.65元計算，預估參考價為10.4元，息值合計為0.25元，股息殖利率2.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
得力(1464-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種紡織品之印染、整理加工製造及買賣業務。紗類原料之製造買賣、加工及進出口貿易業務。近5日股價下跌4.09%，集中市場加權指數下跌3.05%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/20
|10.65
|0.25
|2.35%
|0.0
|2025/08/05
|13.55
|0.5
|3.69%
|0.43999999999999995
|2024/06/26
|14.2
|0.25
|1.76%
|0.0
|2023/08/24
|14.45
|0.4
|2.77%
|0.6
|2022/07/05
|13.15
|0.25
|1.9%
|0.0