盤後速報 - 望隼(4771)下週(7月24日)除息6.97元，預估參考價188.53元
鉅亨網新聞中心
望隼(4771-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.97元。
以今日(7月17日)收盤價195.50元計算，預估參考價為188.53元，息值合計為6.97元，股息殖利率3.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
望隼(4771-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為軟式拋棄型隱形眼鏡製造及銷售。近5日股價下跌4.69%，集中市場加權指數上漲0.6%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/24
|195.50
|6.97225
|3.57%
|0.0
|2025/07/10
|309.0
|5.52243
|1.79%
|0.0
|2024/07/10
|272.0
|3.235
|1.19%
|0.0
|2023/07/06
|209.0
|2.5
|1.2%
|0.0
|2022/08/04
|106.0
|1.5
|1.42%
|0.0
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