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盤後速報 - 望隼(4771)下週(7月24日)除息6.97元，預估參考價188.53元

鉅亨網新聞中心

望隼(4771-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.97元。

以今日(7月17日)收盤價195.50元計算，預估參考價為188.53元，息值合計為6.97元，股息殖利率3.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

望隼(4771-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為軟式拋棄型隱形眼鏡製造及銷售。近5日股價下跌4.69%，集中市場加權指數上漲0.6%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/24 195.50 6.97225 3.57% 0.0
2025/07/10 309.0 5.52243 1.79% 0.0
2024/07/10 272.0 3.235 1.19% 0.0
2023/07/06 209.0 2.5 1.2% 0.0
2022/08/04 106.0 1.5 1.42% 0.0

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