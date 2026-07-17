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杏輝(1734-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月17日)收盤價32.25元計算，預估參考價為31.25元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
杏輝(1734-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥,抗生素,化妝品之製造加工買賣。醫療器材之製造加工買賣,藥品原料之合成,。中藥批發,農業服務業,其他工商服務業(菌種育種之研發)。近5日股價下跌1.81%，集中市場加權指數上漲0.6%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/24
|32.25
|1.0
|3.1%
|0.0
|2025/09/02
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2025/07/11
|32.55
|1.0
|3.07%
|0.0
|2024/09/04
|37.2
|1.0
|2.69%
|0.8
|2023/07/13
|33.75
|1.0
|2.96%
|0.0
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