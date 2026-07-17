鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-17 15:58

杏輝 (1734-TW) 營運布局多點開花，總經理白友烺今 (17) 日指出，因應未來業務成長，特別是與日本藥廠訂單持續增加，啟動大規模產能投資擴建計畫，投資涵蓋智慧物流中心、無菌針劑、錠劑等，規劃 3 年內投入超過 10 億元。

杏輝加碼擴產迎國際訂單，規劃3年內投入逾10億元。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

杏輝宜蘭總部啟動總整改擴建計畫，優先投入廠房產能擴充，以及生產線整改，包括造粒區、錠劑區、軟膏分裝區與眼藥水線。

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白友烺指出，在無菌製劑中，眼藥水與癌症針劑為杏輝強項，為因應藥廠稽核標準提高，加上日本與台灣皆有代工需求，規劃新增 2 條無菌製劑產線。他並指出，第一條產線設備已敲定，目標 2 年內開始量產。

針對錠劑，白友烺表示，新型癌藥與荷爾蒙等產品需要隔離產線，目前已斬獲日本癌症製劑訂單，預計年底出貨，並透露不會只有 1 家，明年可望陸續取得更多訂單。因此根據訂單能見度，預期對現有稼動率造成壓力，規劃進行裝備整改與產線擴充。

智慧物流中心方面，杏輝規劃投入約 7 億元，建置自動化智慧物流中心，並預留生產廠房。白友烺補充，目前杏輝物流中心約有 4000 個棧板，下半年隨著業務拓展，預估現有倉儲空間不足，所以將進一步擴充，希望空間能多 1 倍。

白友烺表示，目前杏輝代工占整體營收比重約 40%，其中藥品占多數。另外，目前外銷比重雖不到 10%，不過在相關投資陸續加入後，對於未來成長持正面看法。