杏輝攜手多家日本藥廠 布局消化系統與癌症用藥市場
鉅亨網記者劉玟妤 台北
杏輝 (1734-TW) 今 (12) 日指出，與日本 Magmitt 等多家業者完成討論，雙方就藥品代工、進口銷售等業務深化合作，拓展消化系統與癌症用藥市場，持續擴大台灣、日本與亞洲市場的布局。
總經理白友烺指出，此次與日本 Magmitt 深化合作，新簽消化系統用藥在台市場銷售代理權，該產品在日本同類市場中，長期名列最受歡迎品項，預期導入台灣後，可望具備良好市場接受度，並同步補強杏輝在消化系統用藥領域的產品線完整性。
除與 Magmitt 擴大合作外，杏輝也深化與日本 Daito 多年的合作關係，雙方多元跨國合作項目已陸續進入交貨階段，其中包括共同合作的癌症用藥委託製造外銷合約。
此外，杏輝目前也與多家日本藥廠洽談藥品代理、委託製造、共同開發、技術授權及市場專屬銷售等多元模式，合作內容涵蓋癌症用藥外銷、消化系統用藥代理、三高藥物技術授權在台製造販售，以及多項原料專屬開發等。
杏輝表示，若相關布局陸續落實，可望達成 3 項效益，包含強化癌症用藥產品組合、攜手日本藥廠拓展日本及亞洲市場，以及提升整體產線稼動率與外銷比重。
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