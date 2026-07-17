盤中速報 - 恆生科技指數下跌-218.34點至4616.1點，跌幅4.52%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間17日01:01，恆生科技指數下跌218.34點（或4.52%），暫報4616.10點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.17%
- 近 1 月：+3.77%
- 近 3 月：-5.06%
- 近 6 月：-16.97%
- 今年以來：-12.36%
焦點個股
生物科技概念領跌-7.59%。其中 雲頂新耀(01952-HK) 下跌 14.84% ; 歌禮製藥－Ｂ(01672-HK) 下跌 13.68% ; 科濟藥業－Ｂ(02171-HK) 下跌 13% 。
黃金及貴金屬概念領跌-6.13%。其中 港銀控股(08162-HK) 下跌 8.82% ; 龍資源(01712-HK) 下跌 8.73% ; 招金礦業(01818-HK) 下跌 8.32% 。
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