盤中速報 - 航 運 業類股表現疲軟，跌幅2.12%，總成交額109.13億
鉅亨網新聞中心
台股今日航運業類股表現疲軟，17日13:04相關指數下跌2.12%，總成交額109.13億元，大盤占比1.04%。
該產業上漲家數0、下跌家數28、平盤家數0。領跌個股長榮航太(2645-TW)17日13:04股價下跌16.5元，報215.0元，跌幅7.13%。
航 運 業近5日上漲1.1%，集中市場加權指數上漲0.6%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|航 運 業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.1%
|+0.6%
|近一月
|+0.9%
|-0.4%
|近三月
|+5.98%
|+22.87%
|近六月
|+3.7%
|+45.26%
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