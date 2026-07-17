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盤中速報 - 航 運 業類股表現疲軟，跌幅2.12%，總成交額109.13億

鉅亨網新聞中心

台股今日航運業類股表現疲軟，17日13:04相關指數下跌2.12%，總成交額109.13億元，大盤占比1.04%。

該產業上漲家數0、下跌家數28、平盤家數0。領跌個股長榮航太(2645-TW)17日13:04股價下跌16.5元，報215.0元，跌幅7.13%。

航 運 業近5日上漲1.1%，集中市場加權指數上漲0.6%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 航 運 業 集中市場加權指數
近一週 +1.1% +0.6%
近一月 +0.9% -0.4%
近三月 +5.98% +22.87%
近六月 +3.7% +45.26%

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集中市場加權指數42671.27-6.47%

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