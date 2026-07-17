盤中速報 - 台積電(2330)大跌7.29%，報2290元
鉅亨網新聞中心
台積電(2330-TW)17日13:30股價下跌180元，報2290.0元，跌幅7.29%，成交74,514張。
台積電(2330-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。
近5日股價上漲2.28%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-27,706 張
- 外資買賣超：-34,852 張
- 投信買賣超：+2,346 張
- 自營商買賣超：+4,800 張
- 融資增減：+635 張
- 融券增減：-47 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉光通訊股綠光罩頂 聯鈞等4檔跌停、6檔重摔逾半根停板
- 台積電法說後多家外資上調目標價 最高飆到4200元
- 〈焦點股〉台積電一句話「Not at all」引爆賣壓 成熟製程三雄全跌停
- 台積電法說也難救 台股崩逾2300點創史上第二大盤中跌點 法人這樣解讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇