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盤中速報 - 台積電(2330)大跌7.29%，報2290元

鉅亨網新聞中心

台積電(2330-TW)17日13:30股價下跌180元，報2290.0元，跌幅7.29%，成交74,514張。

台積電(2330-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。

近5日股價上漲2.28%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-27,706 張
  • 外資買賣超：-34,852 張
  • 投信買賣超：+2,346 張
  • 自營商買賣超：+4,800 張
  • 融資增減：+635 張
  • 融券增減：-47 張

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