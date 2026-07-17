鉅亨網新聞中心 2026-07-17 17:10

中國人工智慧 (AI) 龍頭企業 DeepSeek 的最新市場估值近期意外曝光。根據上市公司開潤股份 (300577-CN) 發布的投資進展公告顯示，DeepSeek 在本輪融資後的估值已大幅攀升至約 3,510 億元人民幣。

DeepSeek估值破3500億元人民幣 啟動新一輪融資並傳衝刺科創板(圖:shutterstock)

此次估值訊息源於開潤股份全資子公司「寧波浦潤」的投資變動。公告指出，該公司出資 4,000 萬元認購「天津礪思星靈」基金，而該基金已將全數 29 億元實繳資金透過間接方式投資於 DeepSeek。按其持有 0.8265% 股權比例推算，DeepSeek 的整體估值約為 3,508.77 億元人民幣。

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儘管開潤股份穿透後的最終持股比例僅約 0.0114%，但此項數據已足以讓市場窺見這家 AI 巨頭的驚人身價。

據接近 DeepSeek 的知情人士透露，此次曝光的僅是該公司在 2024 年的首輪融資。隨著資金到位，DeepSeek 目前已正式啟動今年第二輪融資。

針對市場高度關注的上市計畫，雖然有傳聞指出該公司可能在年底衝刺科創板，但相關人士表示目前尚未最終確定，且未透露更多細節。此前，DeepSeek 的投資方陣容已極其豪華，包含騰訊、寧德時代、網易與京東等產業巨頭。

DeepSeek 的高估值也引發金融市場連鎖反應。數據顯示，港股通恒生科技 ETF(520840-CN) 與 DeepSeek 指數的成分股重合率高達 73.75%，在目前缺乏直接掛鉤 DeepSeek 指數基金的情況下，該 ETF 成為投資者捕捉 DeepSeek 成長紅利的重要標的。