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盤中速報 - Verisk Analytics Inc(VRSK-US)大漲5.06%，報201.65美元

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Verisk Analytics Inc(VRSK-US)截至台北時間17日00:49股價上漲9.71美元，報201.65美元，漲幅5.06%，成交量662,286（股），盤中最高價201.65美元、最低價194.75美元。

美股指數盤中表現

Verisk Analytics Inc(VRSK-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.2%
  • 近 1 月：+6.36%
  • 近 3 月：+8.54%
  • 近 6 月：-13.56%
  • 今年以來：-14.19%

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道瓊指數52632.49-0.05%
NASDAQ26011.91-0.98%
費城半導體11827.79-4.61%
Verisk Analytics Inc200.93+4.68%

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