盤中速報 - Verisk Analytics Inc(VRSK-US)大漲5.06%，報201.65美元
鉅亨網新聞中心
Verisk Analytics Inc(VRSK-US)截至台北時間17日00:49股價上漲9.71美元，報201.65美元，漲幅5.06%，成交量662,286（股），盤中最高價201.65美元、最低價194.75美元。
美股指數盤中表現
Verisk Analytics Inc(VRSK-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.2%
- 近 1 月：+6.36%
- 近 3 月：+8.54%
- 近 6 月：-13.56%
- 今年以來：-14.19%
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