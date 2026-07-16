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盤後速報 - 日勝生(2547)次交易(17)日除息0.8元，參考價10.3元

鉅亨網新聞中心

日勝生(2547-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

首日參考價為10.3元，相較今日收盤價11.10元，息值合計為0.8元，股息殖利率7.21%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/17 11.10 0.8 7.21% 0.0
2025/07/15 12.3 0.57966 4.71% 0.0
2024/08/15 10.8 0.25 2.31% 0.0
2022/08/09 9.24 0.2 2.16% 0.0
2021/08/25 10.95 0.62 5.66% 0.0


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