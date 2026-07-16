盤後速報 - 日勝生(2547)次交易(17)日除息0.8元，參考價10.3元
鉅亨網新聞中心
日勝生(2547-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
首日參考價為10.3元，相較今日收盤價11.10元，息值合計為0.8元，股息殖利率7.21%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/17
|11.10
|0.8
|7.21%
|0.0
|2025/07/15
|12.3
|0.57966
|4.71%
|0.0
|2024/08/15
|10.8
|0.25
|2.31%
|0.0
|2022/08/09
|9.24
|0.2
|2.16%
|0.0
|2021/08/25
|10.95
|0.62
|5.66%
|0.0
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