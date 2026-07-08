營收速報 - 日勝生(2547)6月營收11.63億元年增率高達141.99％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為38.69億元，累計年增率43.61%。
最新價為11.25元，近5日股價上漲2.27%，相關建材營造上漲0.44%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4243 張
- 外資買賣超：+4204 張
- 投信買賣超：-5 張
- 自營商買賣超：+44 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|11.63億
|142%
|55%
|26/5
|7.50億
|70%
|113%
|26/4
|3.52億
|-17%
|-49%
|26/3
|6.95億
|51%
|50%
|26/2
|4.62億
|-9%
|3%
|26/1
|4.48億
|18%
|-54%
日勝生(2547-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商辦大樓，以供出租或出售為主要業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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