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營收速報 - 日勝生(2547)6月營收11.63億元年增率高達141.99％

鉅亨網新聞中心

日勝生(2547-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣11.63億元，年增率141.99%，月增率55.19%。

今年1-6月累計營收為38.69億元，累計年增率43.61%。

最新價為11.25元，近5日股價上漲2.27%，相關建材營造上漲0.44%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4243 張
  • 外資買賣超：+4204 張
  • 投信買賣超：-5 張
  • 自營商買賣超：+44 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 11.63億 142% 55%
26/5 7.50億 70% 113%
26/4 3.52億 -17% -49%
26/3 6.95億 51% 50%
26/2 4.62億 -9% 3%
26/1 4.48億 18% -54%

日勝生(2547-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商辦大樓，以供出租或出售為主要業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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