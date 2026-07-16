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盤後速報 - 旭隼(6409)下週(7月23日)除息36.77元，預估參考價983.23元

鉅亨網新聞中心

旭隼(6409-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利36.77元。

以今日(7月16日)收盤價1020.00元計算，預估參考價為983.23元，息值合計為36.77元，股息殖利率3.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

旭隼(6409-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為UPS(Uninterruptible power system)。INVERTER/PV INVERTER / AVR / Electronic Components。近5日股價下跌5.26%，集中市場加權指數下跌0.22%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 1020.00 36.77025 3.6% 0.0
2025/07/10 1290.0 43.00451 3.33% 0.0
2024/07/22 1770.0 37.50359 2.12% 0.0
2023/07/14 1875.0 43.50892 2.32% 0.0
2022/08/24 1800.0 23.553 1.31% 0.0

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