盤後速報 - 永豐金(2890)下週(7月23日)除權息1.3元，預估參考價37.99元
鉅亨網新聞中心
永豐金(2890-TW)下週(7月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.1元，股票股利0.2元，合計股利1.3元。
以今日(7月16日)收盤價39.85元計算，預估參考價為37.99元，權息值合計為1.86元，股息殖利率2.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
永豐金(2890-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為本公司得投資下列事業：銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、。保險業、證券業、期貨業、創業投資事業、經主管機關核准投資之外。國金融機構、其他經主管機關認定與金融業相關之事業。近5日股價下跌4.65%，集中市場加權指數下跌0.22%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|39.85
|1.1
|2.76%
|0.2
|2025/08/21
|25.85
|0.91
|3.52%
|0.34
|2024/08/22
|26.7
|0.75
|2.81%
|0.25
|2023/08/09
|18.7
|0.6
|3.21%
|0.2
|2022/08/10
|17.7
|0.8
|4.52%
|0.1
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇