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盤後速報 - 永豐金(2890)下週(7月23日)除權息1.3元，預估參考價37.99元

鉅亨網新聞中心

永豐金(2890-TW)下週(7月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.1元，股票股利0.2元，合計股利1.3元。

以今日(7月16日)收盤價39.85元計算，預估參考價為37.99元，權息值合計為1.86元，股息殖利率2.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

永豐金(2890-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為本公司得投資下列事業：銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、。保險業、證券業、期貨業、創業投資事業、經主管機關核准投資之外。國金融機構、其他經主管機關認定與金融業相關之事業。近5日股價下跌4.65%，集中市場加權指數下跌0.22%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 39.85 1.1 2.76% 0.2
2025/08/21 25.85 0.91 3.52% 0.34
2024/08/22 26.7 0.75 2.81% 0.25
2023/08/09 18.7 0.6 3.21% 0.2
2022/08/10 17.7 0.8 4.52% 0.1

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