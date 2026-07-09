投信近5日買超個股
鉅亨網新聞中心
1. 投信累計買超 5 日的股票
兆豐金 (2886-TW)、第一金 (2892-TW)、永豐金 (2890-TW)、華航 (2610-TW)、英業達 (2356-TW)
2. 投信累計買超 4 日的股票
兆豐金 (2886-TW)、第一金 (2892-TW)、英業達 (2356-TW)、中信金 (2891-TW)、佳世達 (2352-TW)
3. 投信累計買超 3 日的股票
兆豐金 (2886-TW)、英業達 (2356-TW)、第一金 (2892-TW)、中信金 (2891-TW)、遠傳 (4904-TW)
4. 投信累計買超 2 日的股票
兆豐金 (2886-TW)、英業達 (2356-TW)、中信金 (2891-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、第一金 (2892-TW)
5. 投信當日 (08) 買超的股票
台新新光金 (2887-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、中信金 (2891-TW)、英業達 (2356-TW)、遠東新 (1402-TW)
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