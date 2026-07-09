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投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心

1. 投信累計買超 5 日的股票
兆豐金 (2886-TW)、第一金 (2892-TW)、永豐金 (2890-TW)、華航 (2610-TW)、英業達 (2356-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
兆豐金 (2886-TW)、第一金 (2892-TW)、英業達 (2356-TW)、中信金 (2891-TW)、佳世達 (2352-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
兆豐金 (2886-TW)、英業達 (2356-TW)、第一金 (2892-TW)、中信金 (2891-TW)、遠傳 (4904-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
兆豐金 (2886-TW)、英業達 (2356-TW)、中信金 (2891-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、第一金 (2892-TW)


5. 投信當日 (08) 買超的股票
台新新光金 (2887-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、中信金 (2891-TW)、英業達 (2356-TW)、遠東新 (1402-TW)
 


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兆豐金46.8+0.00%
第一金34.1+2.40%
永豐金41.9+1.95%
華航22.05+0.23%
英業達66.2+1.22%
中信金71.3+1.57%
佳世達34.4-0.15%
遠傳93.2-6.05%
台新新光金35.85+2.72%
遠東新27.85-1.76%
元大台灣50106.05-0.14%

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