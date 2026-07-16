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盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅2.44%，總成交額22.54億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現疲軟，16日09:19相關指數下跌2.44%，總成交額22.54億元，大盤占比11.1%。

該產業上漲家數5、下跌家數25、平盤家數3。領跌個股上詮(3363-TW)16日09:18股價下跌43元，報554.0元，跌幅7.2%。

通信網路類指數近5日下跌5.21%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -5.21% -1.18%
近一月 -15.62% -3.02%
近三月 -20.28% +15.71%
近六月 +52.34% +43.02%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數45055.38-1.26%
上詮552-7.54%

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