盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅2.44%，總成交額22.54億
鉅亨網新聞中心
台股今日通信網路業類股表現疲軟，16日09:19相關指數下跌2.44%，總成交額22.54億元，大盤占比11.1%。
該產業上漲家數5、下跌家數25、平盤家數3。領跌個股上詮(3363-TW)16日09:18股價下跌43元，報554.0元，跌幅7.2%。
通信網路類指數近5日下跌5.21%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-5.21%
|-1.18%
|近一月
|-15.62%
|-3.02%
|近三月
|-20.28%
|+15.71%
|近六月
|+52.34%
|+43.02%
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