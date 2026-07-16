盤中速報 - 中碳(1723)大漲7.24%，報91.8元
鉅亨網新聞中心
中碳(1723-TW)16日11:58股價上漲6.2元，報91.8元，漲幅7.24%，成交1,148張。
中碳(1723-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為1.煤化學品；。2.鋰電池負極材料；。3.半導體相關精密碳材。
近5日股價上漲3.63%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,147 張
- 外資買賣超：+1,140 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
- 融資增減：+47 張
- 融券增減：0 張
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