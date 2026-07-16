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鉅亨速報 - Factset 最新調查：力積電(6770-TW)目標價調升至88.8元，幅度約13.85%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對力積電(6770-TW)提出目標價估值：中位數由78元上修至88.8元，調升幅度13.85%。其中最高估值111元，最低估值58元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予力積電(6770-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立2位、保守悲觀0位。

力積電(6770-TW)今(15日)收盤價為76.1元。近5日股價上漲6.88%，相關半導體業近5日下跌0.48%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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