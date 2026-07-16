鉅亨速報 - Factset 最新調查：力積電(6770-TW)目標價調升至88.8元，幅度約13.85%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對力積電(6770-TW)提出目標價估值：中位數由78元上修至88.8元，調升幅度13.85%。其中最高估值111元，最低估值58元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予力積電(6770-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立2位、保守悲觀0位。
力積電(6770-TW)今(15日)收盤價為76.1元。近5日股價上漲6.88%，相關半導體業近5日下跌0.48%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉股王、權王雙拳出擊 大漲893點收45631點站回5日線
- 〈台股開盤〉權值股帶頭反彈漲逾800點 站回4萬5拚收復月線
- 盤中速報 - 力積電(6770)股價拉至漲停，漲停價76.1元，成交42,082張
- 盤中速報 - 力積電(6770)大漲7.08%，報74.1元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇