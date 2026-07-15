鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)EPS預估上修至9.19元，預估目標價為74.41元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.03元上修至9.19元，其中最高估值10.64元，最低估值8.17元，預估目標價為74.41元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.64(10.64)
|10.95
|11.35
|最低值
|8.17(8.17)
|8.94
|9.48
|平均值
|9.19(9.05)
|9.99
|10.58
|中位數
|9.19(9.03)
|10.05
|10.77
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|93.40億
|101.65億
|108.91億
|最低值
|81.65億
|86.14億
|92.23億
|平均值
|88.07億
|94.72億
|100.23億
|中位數
|88.68億
|94.75億
|99.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.44
|3.54
|3.15
|3.42
|2.13
|營業收入
|60.80億
|78.49億
|109.19億
|108.73億
|102.14億
詳細資訊請看美股內頁：
Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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