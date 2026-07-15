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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)EPS預估上修至9.19元，預估目標價為74.41元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.03元上修至9.19元，其中最高估值10.64元，最低估值8.17元，預估目標價為74.41元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值10.64(10.64)10.9511.35
最低值8.17(8.17)8.949.48
平均值9.19(9.05)9.9910.58
中位數9.19(9.03)10.0510.77

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值93.40億101.65億108.91億
最低值81.65億86.14億92.23億
平均值88.07億94.72億100.23億
中位數88.68億94.75億99.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.443.543.153.422.13
營業收入60.80億78.49億109.19億108.73億102.14億

詳細資訊請看美股內頁：
Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCIB

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